Dolar
14.73
Euro
16.07
Altın
1,923.66
ETH/USDT
3,450.40
BTC/USDT
45,948.00
BIST 100
2,326.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, İngiltere ve Avustralya hipersonik silahlar konusunda iş birliği yapacak

ABD, İngiltere ve Avustralya, imzaladıkları "AUKUS" anlaşması kapsamında hipersonik silahlar konusunda iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 05.04.2022
ABD, İngiltere ve Avustralya hipersonik silahlar konusunda iş birliği yapacak

Washington

Söz konusu ülkelerden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın, bugün AUKUS anlaşması kapsamında bir değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Açıklamada, ülkelerin AUKUS'a ve "açık ve özgür bir Hint-Pasifik'e" bağlılıkları teyit edildi.

Rusya Ukrayna savaşına değinilen açıklamada, "Rusya'nın gerekçesiz ve kanunsuz bir şekilde Ukrayna'yı işgal etmesi karşısında, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne yönelik bir uluslararası sisteme sarsılmaz bağlılığımızı teyit ettik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Avustralya'nın silahlı ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltı programı için 3 ülke arasında yapılan anlaşmada kat edilen yoldan memnun olunduğunun altı çizilerek, "Bugün hipersonik silahlar ve elektronik harp ekipmanları konusunda yeni bir üçlü iş birliği başlattık ve savunma inovasyonunda iş birliğimizi derinleştirme kararı aldık." bilgisi paylaşıldı.

AUKUS Anlaşması

Avustralya; İngiltere ve ABD ile 15 Eylül 2021'de imzaladığı "AUKUS" güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'daki tersanelerde en az 8 adet nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edeceğini açıklamıştı.

Anlaşmaya taraf olan üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşması, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar Avustralya dolarlık (yaklaşık 66,6 milyar ABD doları) Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu da getirmişti.

Anlaşmanın iptalini ihanet olarak değerlendiren Fransa, Canberra büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak

Benzer haberler

ABD, İngiltere ve Avustralya hipersonik silahlar konusunda iş birliği yapacak

ABD, İngiltere ve Avustralya hipersonik silahlar konusunda iş birliği yapacak

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rus halkına 'gerçekleri öğrenin' çağrısı

ABD'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı

Londra Kitap Fuarı'nda 'Türkiye' standı büyük ilgi gördü

Londra Kitap Fuarı'nda 'Türkiye' standı büyük ilgi gördü
Guardian gazetesi dolandırıcılıkla suçlanan 'FETÖ'nün bankacısı'nı yazdı

Guardian gazetesi dolandırıcılıkla suçlanan 'FETÖ'nün bankacısı'nı yazdı
BM, Rusya'nın Ukrayna'da en az 24 kez misket bombası kullandığını öne sürdü

BM, Rusya'nın Ukrayna'da en az 24 kez misket bombası kullandığını öne sürdü