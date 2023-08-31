ABD, ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program dahilinde Tayvan'a askeri yardım yapacak
ABD yönetimi, ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program kapsamında Tayvan'a ABD askeri ekipmanının gönderilmesi için gerekli fonu onayladı.
Ankara
CNN'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, genellikle "egemen milletler" için kullanılan "Yabancı askeri finansman (FMF)" programı dahilinde Tayvan'a 80 milyon dolar değerine askeri yardım yapılmasına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.
- Çin-Tayvan anlaşmazlığı 70 yılı aşkın süredir askeri gerilimlere sebep oluyor
- Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan
- Çin, Tayvan liderinin ABD ziyaretlerinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikata başladı
CNN'in ulaştığı söz konusu bildirimde, yapılacak yardımın Tayvan'ın "meşru müdafaa kabiliyetini geliştireceği" belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü de CNN'e yaptığı açıklamada, "Tayvan ile İlişkiler Kanunu kapsamında 'tek Çin' politikamız değişmedi." ifadesini kullanırken, ABD'nin Tayvan'ın meşru müdafaasına desteğini sürdüreceğini kaydetti.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, söz konusu adımı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.