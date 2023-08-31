Dolar
26.71
Euro
29.19
Altın
1,946.05
ETH/USDT
1,706.50
BTC/USDT
27,270.00
BIST 100
7,962.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 2. gün etkinlikleriyle devam ediyor Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD, ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program dahilinde Tayvan'a askeri yardım yapacak

ABD yönetimi, ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program kapsamında Tayvan'a ABD askeri ekipmanının gönderilmesi için gerekli fonu onayladı.

Dildar Baykan Atalay  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
ABD, ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program dahilinde Tayvan'a askeri yardım yapacak

Ankara

CNN'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, genellikle "egemen milletler" için kullanılan "Yabancı askeri finansman (FMF)" programı dahilinde Tayvan'a 80 milyon dolar değerine askeri yardım yapılmasına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.

CNN'in ulaştığı söz konusu bildirimde, yapılacak yardımın Tayvan'ın "meşru müdafaa kabiliyetini geliştireceği" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü de CNN'e yaptığı açıklamada, "Tayvan ile İlişkiler Kanunu kapsamında 'tek Çin' politikamız değişmedi." ifadesini kullanırken, ABD'nin Tayvan'ın meşru müdafaasına desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, söz konusu adımı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlık bu yıl aile kurmak isteyen 91 bin gence evlilik öncesi eğitim verdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun son toplantısı başladı
Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü
Türkiye ve dünya gündemi
Uşak'ta yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 15 kişi yaralandı

Benzer haberler

ABD Ticaret Bakanı Raimondo'dan "Çin, yatırım yapılamaz hale gelebilir" uyarısı

ABD Ticaret Bakanı Raimondo'dan "Çin, yatırım yapılamaz hale gelebilir" uyarısı

ABD, ilk kez "egemen milletler" için kullanılan program dahilinde Tayvan'a askeri yardım yapacak

ABD, Gabon'daki darbeden dolayı derin endişe duyduğunu bildirdi

İsrail Savunma Bakanı, ABD'li yetkililerle "bazı ülkelerle normalleşmeyi" görüştüğünü söyledi

İsrail Savunma Bakanı, ABD'li yetkililerle "bazı ülkelerle normalleşmeyi" görüştüğünü söyledi
ABD, Haiti'deki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu

ABD, Haiti'deki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Kongre üyeleriyle bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Kongre üyeleriyle bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet