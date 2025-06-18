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Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem hastaneye kaldırıldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in henüz bilinmeyen bir sebeple hastaneye kaldırıldığı, ancak durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hakan Çopur  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem hastaneye kaldırıldı

Washington

Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı haberde, Noem'in, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Konuyla ilgili henüz İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

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