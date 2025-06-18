ABD İç Güvenlik Bakanı Noem hastaneye kaldırıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in henüz bilinmeyen bir sebeple hastaneye kaldırıldığı, ancak durumunun iyi olduğu bildirildi.
Washington
Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı haberde, Noem'in, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.
Konuyla ilgili henüz İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.