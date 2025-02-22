ABD ile Ukrayna, Rusya'ya karşı BM'ye sunulacak karar tasarısının içeriğinde anlaşamıyor
ABD ile Kiev yönetimin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, Rusya'nın tek taraflı suçlandığı bir karar tasarısının mevcut haliyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na sunulması konusunda uzlaşamadığı belirtildi.
New York
WSJ'nin Avrupalı bazı diplomatlara dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşının 3. yıl dönümünde Rusya'nın savaşın tek suçlusu olarak gösterilmesi konusunda Kiev yönetiminden farklı düşündüğü belirtildi.
Diplomatik kaynaklar, Avrupa Birliği ülkelerinin, Ukrayna'nın 24 Şubat Pazartesi günü BM'ye sunmaya hazırlandığı kararını desteklediğini, ABD'nin ise Ukrayna'dan, "Rusya'nın savaşın tek sorumlu olarak kınanması gerektiği" yönündeki taslağında değişiklik yapmasını istediği bilgilerini paylaştı.
BM Genel Kurulu'ndaki 193 ülkeden 100'den fazlasının Ukrayna'nın tasarısını destekleyeceğini iddia eden Avrupalı diplomatlar, Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna'dan farklı olarak sunacağı karar tasarısına oy vereceği öngörüsünde bulundu.
Diplomatik kaynaklar, ABD'nin Avrupa başkentlerine gönderdiği bir notta,"Ukrayna'nın taslak kararına karşı oy kullanmayı planlıyoruz. Ukrayna ve Rusya dahil tüm üye devletlerin kabul edebileceğine inandığımız kısa ve basit bir metin üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'nın kararını geri çekmesi için bize katılmanızı rica ediyoruz." yazdığını kaydetti.
Ayrıca, ABD'nin, "savaşı kimin başlattığına dair atıf yapmayan ve Kremlin'den belirli bir talepte bulunmayan" bir taslağı, savaşın 3. yıldönümünün anılacağı 24 Şubat pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde tartışmaya açabileceği bilgisine yer verildi.
Diplomatlar, hem ABD hem de Ukrayna kararlarının BM Genel Kurulu'nda da oylamaya sunulabileceği ihtimaline değindi.
ABD Başkanı Donlad Trump, Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmak için Rusya ile barış görüşmelerine başlamış ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ve AB yönetimine eleştiriler getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.