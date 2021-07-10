Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi’nin açılışına katılıyor.
logo
Dünya

ABD ile Fransa savunma bakanları özel harekat konusunda iş birliği anlaşması imzaladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya gelerek ABD-Fransa Özel Harekat Alanında İş Birliğini Artıma Yol Haritası'nı imzaladı.

Kasım İleri   | 10.07.2021
ABD ile Fransa savunma bakanları özel harekat konusunda iş birliği anlaşması imzaladı

Washington DC

Görüşme sonrasında Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, hükümetlerimiz ve ordularımız arasındaki derin iş birliğini yinelemek üzere bugün Pentagon'da Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, görüşmede Orta Doğu ve Afrika'da iki ülke arasındaki iş birliğinin de ele alındığı belirtilerek "Bakan Austin, Ulusal Savunma Stratejisi de dahil olmak üzere, gözden geçirilen stratejik konularda Fransa ve diğer NATO müttefikleri ile istişarelere devam etmeyi taahhüt etti." ifadesi kullanıldı.

Bakan Parly'in ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı son NATO zirvelerine dikkat çekerek, ABD'nin NATO müttefikleri ve AB ortaklarıyla yeniden canlanan angajmanı için takdirlerini ilettiği kaydedilen açıklamada, "Bakan Austin ve Bakan Parly, görüşmelerini ABD-Fransa Özel Harekat Alanında İş Birliğini Artırma Yol Haritası'nın imza töreniyle sonlandırdığı ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da 101 yaşındaki Nezaket nineye talebi üzerine ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

ABD ile Fransa savunma bakanları özel harekat konusunda iş birliği anlaşması imzaladı

ABD ile Fransa savunma bakanları özel harekat konusunda iş birliği anlaşması imzaladı

NYT: Haiti yönetimi ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti

ABD'de son 24 saatte 254 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çin, ABD’nin finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi

Çin, ABD’nin finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi

ABD Donanması: Sea Breeze' tatbikatına katılan gemilerin çoğu bir süre daha Karadeniz'de kalacak

ABD Donanması: Sea Breeze' tatbikatına katılan gemilerin çoğu bir süre daha Karadeniz'de kalacak
Fransa’da İslamofobik eylemler 2020’de yüzde 52 arttı

Fransa’da İslamofobik eylemler 2020’de yüzde 52 arttı