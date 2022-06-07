Dolar
16.76
Euro
17.94
Altın
1,854.95
ETH/USDT
1,811.40
BTC/USDT
30,231.00
BIST 100
2,648.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanlığından 'aşırılıkçı şiddet tehdidi artıyor' uyarısı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmen sayısının artması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle "aşırılıkçı şiddet tehdidinin" arttığını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 07.06.2022
ABD İç Güvenlik Bakanlığından 'aşırılıkçı şiddet tehdidi artıyor' uyarısı

Washington

Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Terör Tavsiye Sistemi bülteninde ülkedeki tehditler ele alındı.

ABD'deki "tehdit ortamının" arttığına işaret edilen bültende, "Gelecek aylarda bazı potansiyel tehditlere karşı şiddete bahane olacak üst düzey olaylar nedeniyle tehdit ortamının artmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Bültende, Yüksek Mahkeme'nin temmuz ayında almayı planladığı kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmenlerin sayısındaki artış ve kasım ayında yapılacak ara seçimlerin "aşırılıkçı şiddetin" artmasındaki en büyük etkenler olacağı kaydedildi.

Ülkeye yönelik en büyük tehdidin şu anda diğer ülkelerden ziyade içerideki ırkçılar olduğuna dikkatin çekildiği bültende, diğer taraftan Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerin de ABD toplumu içinde komplo teorileri yayarak ülkeyi tehdit ettiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop: Necip Fazıl bir büyük davanın sanat dili kırılamayan kalemidir
Başkentte akşam saatlerinde yeniden etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı
İtalyan sağcı lider Salvini, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü 'kıskançlıkla' izliyor
THY'nin İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak
Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı

Benzer haberler

ABD Hazinesi, ikincil piyasada Rus tahvilleri ve hisse senetlerinin alımını yasakladı

ABD Hazinesi, ikincil piyasada Rus tahvilleri ve hisse senetlerinin alımını yasakladı

ABD İç Güvenlik Bakanlığından 'aşırılıkçı şiddet tehdidi artıyor' uyarısı

ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonu yaşayan tek ülke biz değiliz

İran: İsrail, nükleer faaliyetlerimizle ilgili UAEA'ya istihbarat bilgileri verdi

İran: İsrail, nükleer faaliyetlerimizle ilgili UAEA'ya istihbarat bilgileri verdi
Tayvan Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre Çin, 2027'de Tayvan'a savaş açabilecek kapasiteye ulaşabilir

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre Çin, 2027'de Tayvan'a savaş açabilecek kapasiteye ulaşabilir
ABD'de 82,1 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe gitti

ABD'de 82,1 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe gitti