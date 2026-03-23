Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İranlı yetkililer: ABD ile müzakere yapılmadı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakere yapıldığına ilişkin konuşmasının ardından "ABD ile müzakere yapılmadı" açıklamasında bulundu.

Haydar Şahin  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Erbil

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Trump’ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı, "İran halkı, saldırganların tam ve pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Tüm İranlı yetkililer, bu hedefe ulaşılıncaya kadar liderlerinin ve halkının arkasında dimdik duracaklardır." dedi.

Trump’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Kalibaf, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile aracılar aracılığıyla mesaj alış verişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtti.

Bekayi, "ABD’nin savaşın sora erdirilmesi için müzakerelerde bulunmak üzere bazı dost ülkeler aracılığıyla gönderdiği mesajları aldık. Buna, ülkenin duruşuna göre uygun cevaplar verildi. Verdiğimiz cevapta İran'ın hayati altyapısına yönelik her türlü saldırının vahim sonuçlarıyla ilgili gerekli uyarılar yapıldı." ifadelerini kullandı.

İran’ın enerji altyapısına yönelik her saldırıya "kesin, hızlı ve etkili cevap" verileceğinin ABD’ye iletildiğini aktaran Bekayi, "Savaşın başladığı günden bu yana ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapılmadı. İran’ın savaşın sona erdirilmesi ile ilgili şartları ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili tavrı hiç değişmedi." dedi.

