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Dünya

Blinken: İsrail'in Gazze'de kalıcı işgaline karşıyız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkese varılabilmesi için son düzlükte olduklarını ve Hamas'ın anlaşmaya evet demesini beklediklerini söyleyerek, İsrail'in Gazze'de kalıcı işgaline ise karşı olduklarını belirtti.

Hakan Çopur  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Blinken: İsrail'in Gazze'de kalıcı işgaline karşıyız

Washington DC

Amerikan MSNBC kanalında canlı yayına katılan Blinken, Gazze gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Gazze'de bir ateşkese varılabilmesi için Türkiye dahil bölgedeki tüm aktörlerle görüştüklerini ve artık topun Hamas'ın sahasında olduğunu söyleyen Blinken, Hamas'ın karar vermesini beklediklerini kaydetti.

İran'ın ve Hizbullah'ın büyük ölçüde devreden çıkmasıyla tüm gözlerin Hamas'a çevrildiğini ifade eden Blinken, "Hamas'ın üzerinde nihayet evet demesi yönünde bir baskı olduğunu düşünüyorum. Hamas bir karar alıp evet cevabını verebilecek mi? Hamas'a evet demesi için gerekli baskıyı sağlamak amacıyla tüm ortaklarımızla bu konuyu görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü hatırlatan Blinken, "Esirleri evlerine geri götürmek istiyoruz. Gazze'de insanların nihayet rahata kavuşabilmesi için ateşkesin sağlanmasını istiyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'de kalıcı işgaline karşıyız

Öte yandan Blinken, İsrail'in Gazze'de herhangi bir şekilde kalıcı işgaline karşı olduklarını ve bunun İsrail'in çıkarına olmadığını vurguladı.

Blinken, "(İsrail için) Bir diğer alternatif de İsrail'in Gazze'de kalıcı işgalidir ve biz bunu reddediyoruz çünkü bu, temelden İsrail'in çıkarlarına değildir." yorumunu yaptı.

ABD'li bakan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından orada nasıl bir sürecin devreye girebileceğini taraflarla daha rahat bir ortamda konuşma ve adım atma imkanına kavuşacaklarını ve bunun hem İsrail hem de Filistin tarafı için daha sağlıklı olduğunu belirtti.

İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi

Diğer yandan Bloomberg'e bir röportaj veren Bakan Blinken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından yarım kalan İsrail-Suudi Arabistan normalleşme sürecinin Gazze'deki ateşkesle birlikte yeniden hız kazanacağını söyledi.

Blinken, "Geriye dönüp baktığımda, bir yıl önce 10 Ekim'de (2023), bu normalleşme anlaşmasının Filistin ayağı üzerinde çalışmak üzere Suudi Arabistan ve İsrail'e gitmem gerekiyordu. Tabii ki 7 Ekim'den dolayı bu gerçekleşmedi. İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşmeyi gerçekleştirmek için iki şeye ihtiyaç var: Birincisi Gazze'deki çatışmanın sona ermesi, ikincisi ise Filistin Devleti'ne doğru güvenilir bir yolun açılması." değerlendirmesini yaptı.

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