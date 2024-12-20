Dolar
35.19
Euro
36.50
Altın
2,597.45
ETH/USDT
3,401.80
BTC/USDT
96,588.00
BIST 100
9,765.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısını reddetti

ABD Temsilciler Meclisi, seçilmiş başkan Donald Trump'ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısını reddederken, Kongrenin hükümetin kapanmasının önlemek için cuma gününün gece yarısına kadar vakti kaldı.

Hakan Çopur  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısını reddetti

Washington

Geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde akşam saatlerinde yapılan oylamada 174 "evet" oyuna karşılık 235 üyenin "hayır" oyuyla reddedildi.

Seçilmiş başkan Trump'ın da destek verdiği ve hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını ve borçlanma tavanının 2 yıl boyunca askıya alınmasını öngören tasarı, Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçiler tarafından da kabul görmedi.

Oylamada Demokartlarla birlikte 78 Cumhuriyetçi meclis üyesi de söz konusu tasarıya "hayır" oyu verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ise cuma gece yarısından önce geçici bütçe tasarısı konusunda bir yol bulabileceklerine inandığını belirtti.

Daha önce Demokratlarla Cumhuriyetçiler, geçici bütçe konusunda uzlaşma sağlamış ancak çarşamba günü bu konuda aksi yönde açıklama yapan Trump'ın sözleriyle uzlaşma bozulmuştu.

Trump'ın muhalefeti hükümetin kapanma ihtimalini artırdı

ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

Söz konusu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı üzerinde anlaşmıştı.

Ancak Trump'ın muhalefeti, tasarının, önemli bir etkiye sahip olduğu Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden geçişini tehlikeye atarak hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma riskini artırmıştı.

Federal hükümetin kapanması ne demek?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarıyla Danıştay'a personel alımı yapılacak
Bakan Güler: Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
Hatay Arsuz'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenin cansız bedenine ulaşıldı

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısını reddetti

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısını reddetti

ABD basınına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "gelecek günlerde" Şam'a gidecek

Blinken: İsrail'in Gazze'de kalıcı işgaline karşıyız

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te Tişrin Barajı çevresinde arama tarama faaliyetleri yapıyor

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te Tişrin Barajı çevresinde arama tarama faaliyetleri yapıyor

Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi

Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 büyüdü

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 büyüdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet