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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, AB zirvesi girişinde ABD'yi Avrupa ile birlikte hareket etmeye çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) zirvesine girerken yaptığı açıklamada, AB ve gelecek yılın başında göreve gelecek Trump yönetimindeki ABD'yi birlik olmaya çağırarak, Rusya'yı yalnızca bu birliğin durdurabileceğini söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Zelenskiy, AB zirvesi girişinde ABD'yi Avrupa ile birlikte hareket etmeye çağırdı

Brüksel

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinin girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Zirvede dile getireceği öncelikli konunun enerji sektörünün korunması olduğunu belirten Zelenskiy, "Güvenlik ve nükleer santralden bahsediyorum. Eğer bir şeyler iyi gitmezse, bu sadece Ukrayna için değil, Avrupa için de tehlikeli olacak. Ayrıca gaz depolarını nasıl kurtaracağımız da önemli." ifadelerini kullandı.

Volodimir Zelenskiy, AB liderleriyle görüşeceği diğer konunun da askeri üretim kapasitesini artırmak olduğunu aktararak, "Bu gerçekten işe yarıyor ve yardımcı oluyor. Sonuçlarını savaş alanında görüyoruz." dedi.

Bir diğer gündem maddesinin de Ukrayna'daki çocukların güvenliğinin sağlanması, okulların bombardımandan korunması olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bizim için özellikle gelecek senenin başından itibaren çok önemli olacak bir konu var. AB ve ABD'nin birliğine ihtiyacımız var. Bu çok önemli bir ihtiyacımız. Barışa ulaşmak için bu birliğe ihtiyacımız var. Bence yalnızca ABD ve AB birlik olursa (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i durdurabilir ve Ukrayna'yı kurtarabilir." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, iki günlük Brüksel ziyaretinde dün de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile konutunda bir araya gelmişti. Zelenskiy, bu görüşme öncesinde de ülkesine yönelik "güvenlik garantileri" hakkında konuşacağını, Avrupa'nın ortak bir duruşa sahip olmasının önemli olduğunu ifade etmişti.



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