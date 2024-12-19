Dolar
35.10
Euro
36.62
Altın
2,590.80
ETH/USDT
3,589.50
BTC/USDT
100,044.00
BIST 100
9,765.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. -VTR-
logo
Dünya

Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşul olmadan, İstanbul’da 2022’de varılan anlaşmalar temelinde görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay, Ali Cura, Dmitri Chirciu  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi

Moskova

Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan yıllık basın toplantısı ve "Doğrudan Hat" şeklindeki birleşik programda gazeteciler ve halkın sorularını cevapladı.

Başkent Moskova'daki "Gostinıy Dvor" isimli merkezde düzenlenen ve yaklaşık 4 saat 30 dakika süren programda Putin, iç ve dış siyasetle ilgili 2 milyon 400 binden fazla sorudan 76’sını yanıtladı.

Ukrayna ile olası barış görüşmelerine değinen Putin, “Herhangi bir ön koşulumuz yok, önden şart koşmadan görüşmeye hazırız. Ancak 2022'nin sonunda İstanbul'da yapılan müzakere sürecinde üzerinde anlaştığımız maddelere dayanarak ve bugün sahadaki gerçeklere dayanarak görüşebiliriz.” dedi.

Putin, Ukrayna’da başkanlık seçimlerinin yapılması halinde seçilecek başkanla görüşebileceklerini belirterek, "Buna Zelenskiy de dahil. Eğer Ukrayna gerçekten barışçıl bir çözüm isterse bunu yapabilir. Ukrayna’nın meşru yönetiminde kim olursa onunla görüşebiliriz." diye konuştu.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’la görüşmeye hazır olduğunu yineleyen Putin, kendisiyle bir görüşme yapması halinde çok sayıda gündem başlığını ele alacaklarını söyledi.

Ukrayna’da ateşkese ihtiyaç duymadıklarını vurgulayan Putin, "Bize, Rusya ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barış gerekiyor. Bu garantilerin nasıl sağlanabileceği zor bir konu ancak bunun arayışındayız." ifadesini kullandı.

Rusya'daki enflasyon sorunu

Rus ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu anlatan Putin, "Her şeye rağmen, dış tehditlere ve bizi etkileme girişimlerine rağmen kalkınıyoruz." dedi.

Enflasyon konusunun ise endişe verici olduğuna işaret eden Putin, "Ekonominin aşırı ısınması gibi bazı sorunlar var ve hükümet ve merkez bankası bu enflasyonu düşürme görevini yürütüyor. Fiyatlarda artış kötü bir şey, ancak makroekonomik göstergeleri korurken bununla da başa çıkacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Putin, yıl sonu enflasyon oranının hedeflenin üzerinde gerçekleşeceğini kaydederek, enflasyonu düşürmek için uygulanan tedbirler nedeniyle ekonomik büyümenin de azalacağını ifade etti.

Rusya Merkez Bankasının politika faizi yerine başka araçları da zamanında kullanarak enflasyonu önleyebileceğini belirten Putin, Rus hükümetinin de üretimi artırmak için farklı sektörlerle çalışmalar yürütebileceğini kaydetti.

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı

Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına yönelik yıl sonu sona erecek anlaşmayı değerlendiren Putin, "Bu sözleşme artık olmayacak, her şey açık, hayatta kalacağız, Gazprom hayatta kalacak." dedi.

Ukrayna'nın Rusya'dan yılda sevkiyat için 800 milyon dolar gelir elde ettiğini anlatan Putin, Rusya'nın küresel sıvılaştırılmış doğal gaz pazarındaki payını artıracağını söyledi.

Putin, Ukrayna'yı Slovakya'daki doğal gaz sistemine yönelik terör saldırısı girişiminde bulunmakla da suçladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Önümüzdeki aylarda kamuya engelli memur yerleştirmesi yapacağız
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'daki yetimlerin yüzünü güldürdü
Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik "Zincir" operasyonunda 114 şüpheliye gözaltı
Konya'da 13 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk oluştu

Benzer haberler

Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi

Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi

Libya Başbakanı, Suriye’den Rus kuvvetlerinin ülkesine gelmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 büyüdü

Almanya Başbakanı Scholz: Bazılarının sandığı gibi dünya iki kutuplu olmayacak

Almanya Başbakanı Scholz: Bazılarının sandığı gibi dünya iki kutuplu olmayacak
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi
Rusya'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı

Rusya'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet