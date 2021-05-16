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Dünya

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek İsrail'e tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

Hakan Çopur   | 16.05.2021
ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi Fotoğraf: Yasin Öztürk / AA

Washington

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Washington'da protesto edildi

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )

Kent merkezindeki Washington Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin’e özgürlük" sloganları attı.

İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

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