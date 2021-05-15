ABD Ulusal Basın Kulübünden İsrail'e çağrı: Basın kuruluşlarının binalarına yönelik saldırıları durdurun
Washington
ABD Ulusal Basın Kulübü, İsrail'in Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Aljazeera televizyon kanalının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binayı vurmasının ardından, İsrailli makamlara, basına ev sahipliği yaptığı bilinen binalara yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu.
- İsrail Gazze'de uluslararası basının bulunduğu binayı vurmadan önce 10 dakika daha izin vermeye yanaşmadı
- AP Başkanı ve CEO'su Pruitt: İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük
- Al Jazeera: İsrail'in yaptığı, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor
- İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları birçok ülkede protesto edildi
- İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında şu ana kadar en küçüğü 5 aylık bebek 34 çocuk şehit edildi
- İşgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saat içinde şehit olan Filistinlilerin sayısı 11’e çıktı
- İsrail aralarında hamile bir kadının olduğu 6 kişilik ailenin tüm fertlerini katletti
- Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı
- Gazzeli yüzlerce aile İsrail saldırıları nedeniyle bayramda evlerini terk etmek zorunda kaldı
- Filistin Yönetimi: ABD'nin sessizliği Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı
Ulusal Basın Kulübü Başkanı Lisa Nicole Matthews ve Ulusal Basın Kulübü Gazetecilik Enstitüsü Başkanı Angela Greiling Keane yaptıkları yazılı açıklamada, "İsrail'in cumartesi günü Gazze'deki ofis binasına yönelik saldırısı bu hafta İsrail güçlerinin Gazze'de basın kuruluşlarının yer aldığı binalara yönelik bir dizi saldırılarının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.
İsrail'in önceden bildirim yapmasıyla, gazeteciler ve diğer sivillerin binadan kaçabildiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak AP Başkanı ve CEO'su Gary Pruitt'in dediği gibi AP gazetecileri ve freelancer muhabirleri, ekipmanlarının yok edildiğini gördü ve canlarını zor kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "İsrail'in bu davranışları, İsrail güçlerinin bu binalara saldırmasının amacının, çatışmanın bağımsız ve doğru bir şekilde aktarılmasını engellemek mi olduğu sorusunu akla getiriyor. İsrailli makamları, basına ev sahipliği yaptığı bilinen binalara yönelik saldırılarını durdurmaya davet ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.
Güvenilir basın kuruluşlarının, Gazze'deki olaylardaki en doğru bilgi kaynakları olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bu kuruluşların yaptıkları işlerin engellenmemesi gerektiği belirtildi.
İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yıkmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.