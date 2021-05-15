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Dünya

ABD Ulusal Basın Kulübünden İsrail'e çağrı: Basın kuruluşlarının binalarına yönelik saldırıları durdurun

Dildar Baykan   | 15.05.2021
ABD Ulusal Basın Kulübünden İsrail'e çağrı: Basın kuruluşlarının binalarına yönelik saldırıları durdurun

Washington

ABD Ulusal Basın Kulübü, İsrail'in Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Aljazeera televizyon kanalının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binayı vurmasının ardından, İsrailli makamlara, basına ev sahipliği yaptığı bilinen binalara yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Ulusal Basın Kulübü Başkanı Lisa Nicole Matthews ve Ulusal Basın Kulübü Gazetecilik Enstitüsü Başkanı Angela Greiling Keane yaptıkları yazılı açıklamada, "İsrail'in cumartesi günü Gazze'deki ofis binasına yönelik saldırısı bu hafta İsrail güçlerinin Gazze'de basın kuruluşlarının yer aldığı binalara yönelik bir dizi saldırılarının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in önceden bildirim yapmasıyla, gazeteciler ve diğer sivillerin binadan kaçabildiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak AP Başkanı ve CEO'su Gary Pruitt'in dediği gibi AP gazetecileri ve freelancer muhabirleri, ekipmanlarının yok edildiğini gördü ve canlarını zor kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail'in bu davranışları, İsrail güçlerinin bu binalara saldırmasının amacının, çatışmanın bağımsız ve doğru bir şekilde aktarılmasını engellemek mi olduğu sorusunu akla getiriyor. İsrailli makamları, basına ev sahipliği yaptığı bilinen binalara yönelik saldırılarını durdurmaya davet ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Güvenilir basın kuruluşlarının, Gazze'deki olaylardaki en doğru bilgi kaynakları olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bu kuruluşların yaptıkları işlerin engellenmemesi gerektiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yıkmıştı.




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