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Dünya

ABD Hazine Bakanı Bessent, tarifeler konusunda müttefiklerle anlaşma yapabileceklerini belirtti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tarifeler konusunda muhtemelen müttefiklerle anlaşmaya varabileceklerini ifade ederek, daha sonra bir grup olarak Çin'e yaklaşabileceklerini söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
ABD Hazine Bakanı Bessent, tarifeler konusunda müttefiklerle anlaşma yapabileceklerini belirtti

New York

Bessent, başkent Washington'da düzenlenen Amerikan Bankacılar Birliği etkinliğinde konuştu.

Piyasalarda biraz belirsizlik olduğuna işaret eden Bessent, "Ama genel olarak konuştuğum şirketler bana ekonominin çok sağlam olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz cuma günü çok iyi istihdam rakamları aldık. Yani bence oldukça iyi durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, diğer ülkelerin misilleme yapmamaları gerektiğini belirterek, eğer misilleme yapılmazsa geçen hafta açıklanan tarife seviyelerinin tavan olduğunu anımsattı.

ABD ile birçok ülkenin tarifeler konusunda müzakere yürütmek istediğini vurgulayan Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ve Güney Kore liderleriyle konuştuğunu, Vietnam'dan da bir heyetin geldiğini söyledi.

Bessent, Çin'in misillemelerine işaret ederek, "Ancak tırmandırma konusunda ne yazık ki küresel ticaret sistemindeki en büyük suçlu Çin ve tırmandıran tek ülke de onlar." diye konuştu.

AB'ye Çin'le yakınlaşma konusunda uyarı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'le yakınlaşması konusundaki sözlerini eleştiren Bessent, "Bu kendi boğazınızı kesmek olur." uyarısında bulundu.

Bessent, muhtemelen müttefiklerle anlaşmaya varabileceklerini belirterek, "Askeri açıdan iyi müttefikler ama ekonomik açıdan mükemmel değiller. Daha sonra Çin'e bir grup olarak yaklaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Vergi tasarısı görüşmelerinin de beklenenden daha iyi gittiğini söyleyen Bessent, kamuyu kaldıraç olmaktan çıkarıp, özel sektörü yeniden kaldıraç haline getirmek istediklerini vurguladı.

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