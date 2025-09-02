Dolar
Dünya

ABD Hazine Bakanı Bessent, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların değerlendirildiğini belirtti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna'ya yönelik bombardımanlarını sürdüren Rusya’ya yeni yaptırımları değerlendirdiklerini belirtti.

Nuri Aydın  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
ABD Hazine Bakanı Bessent, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların değerlendirildiğini belirtti

Washington

Fox News’e konuşan Bessent, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerde söylediği şeylerin tam tersini yaptığını ve "utanç verici bir şekilde bombardıman kampanyasını artırdığını" söyledi.

Bessent, Moskova’ya karşı olası adımlara dair soruya bir soruya ise "Başkan (Donald) Trump ile birlikte tüm seçenekler masada ve bunları bu hafta çok yakından inceleyeceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Başkan Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Putin ile yaptığı zirvenin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını "iki hafta içinde" öğreneceğini söylemiş, Moskova'ya yönelik olası yaptırımlara da işaret etmişti.

Trump, ilerleme kaydedilememesi durumunda "büyük yaptırımlar ya da büyük tarifeler veya her ikisinin birden" gündeme gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Alaska zirvesinin ardından, Trump'ın yeni yaptırımlar uygulama seçeneğine sahip olduğunu ancak bunun "görüşmelerin sonu" anlamına geleceğini belirtmişti.

