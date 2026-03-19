Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Hazine Bakanı Bessent, denizdeki İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırabileceklerini söyledi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bulunan İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırabileceklerini açıkladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
New York

Bessent, Fox Business televizyonunda katıldığı yayında, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle baskı altında kalan petrol piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sevkiyat halindeki Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdıklarını anımsatan Bessent, "Önümüzdeki günlerde, denizde bulunan İran petrolüne yönelik yaptırımları da kaldırabiliriz." diye konuştu.

Bessent, bu miktarın yaklaşık 140 milyon varil olduğuna işaret ederek, bunun nasıl hesaplandığına bağlı olarak, İranlıların piyasaya sürmüş olduğu ve normalde tamamı Çin'e gidecek 10 gün ila 2 haftalık tedarik anlamına geldiğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Özünde, bu kampanyayı sürdürürken önümüzdeki 10 ila 14 gün boyunca fiyatları düşük tutabilmek adına, İran varillerini bizzat İranlılara karşı kullanmış olacağız." ifadesini kullandı.

Ellerinde kullanılabilecek daha pek çok araç olduğunu söyleyen Bessent, geçen hafta 400 milyon varille tarihin en büyük koordineli stratejik petrol rezervinin (SPR) piyasaya sürülmesinin onaylandığını anımsattı.

Bessent, "ABD fiyatları düşük tutmak amacıyla tek taraflı olarak bir SPR salımı daha gerçekleştirebilir." dedi.

Denizdeki Rus petrolüne 1 aylık yaptırım muafiyeti getirilmişti

ABD yönetimi geçen hafta, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermişti.

Böylelikle, yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemler, bu ürünlerin 12 Mart'a kadar bir gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar serbest bırakılmıştı.

