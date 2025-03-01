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Dünya

ABD Hazine Bakanı Bessent: Barış anlaşması istemeyen bir liderle ekonomik anlaşma yapmak çok zor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan tartışmanın ardından "Barış anlaşması yapmak istemeyen bir liderle ekonomik bir anlaşma yapmak çok zor." dedi.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
ABD Hazine Bakanı Bessent: Barış anlaşması istemeyen bir liderle ekonomik anlaşma yapmak çok zor

Washington

Bessent, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, Trump ile Zelenskiy arasında gergin geçen Oval Ofis görüşmesini "diplomatik açıdan tarihin en büyük kendi kalesine atılan gollerinden biri" olarak nitelendirdi.

Scott Bessent, "Barış anlaşması yapmak istemeyen bir liderle ekonomik bir anlaşma yapmak çok zor." diye konuştu.

Zelensky'nin Amerikan halkına saygısızlık ettiğini savunan Bessent, "Buraya gelip bu şekilde davranması kabul edilemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, "Başkan Zelenskiy ile Kiev'de uzun, hararetli bir müzakere gerçekleştirdik ama bu ekonomik anlaşmayı yapacaktık. Ancak bunun kamuoyuna bu şekilde yansımasının geri dönüşü olup olmayacağını göreceğiz." dedi.

ABD Hazine Bakanı Bessent, Zelenskiy ile müzakerelere devam edilip edilmeyeceğinin Başkan Trump'a bağlı olacağını belirtti.

"Tarifeler gelir getirmeye devam edecek"

Güncel ekonomik konulara dair de değerlendirmelerde bulunan Bessent, ülkenin verdiği açığın düşürülmesinde tarife gelirlerinin oynayacağı role dikkati çekti.

Bessent, Çin'e yönelik tarifelerin uygulamaya konulmasından bu yana önemli miktarda gelir elde edildiğini belirtti.

Meksika hükümetinin, Çin'e yönelik ABD'nin uyguladığı tarifelere eş gümrük vergisi uygulama önerisini anımsatan Bessent, Kanada'nın da bunu yapmasının hoş olacağını öne sürdü.

Bessent, böylelikle Kuzey Amerika'yı Çin'den gelen ithalat seline karşı koruyabileceklerini savundu.

"6-12 ay içinde 'Trump ekonomisi' başlayacak"

Bessent, devlet harcamalarını azaltıp özel sektörü yeniden harekete geçirdikçe 6-12 ay içinde "Trump ekonomisi"nden bahsedilebileceğini kaydetti.

Ekonomiyi yeniden özelleştireceklerini anlatan Bessent, "Önümüzdeki 6-12 ay içinde düzenlemeleri azalttıkça, daha fazla Amerikan enerjisini çıkardıkça, enerji programımızı oluşturdukça, vergi indirimleri yasasını kalıcı hale getirdikçe ve bazı kesinlikler elde ettikçe, çok hızlı bir şekilde Fed'in hedefi olan yüzde 2 enflasyona dönebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Uzun vadeli devlet tahvili faizlerinin düşmesinin enflasyonun ne kadar hızlı düşeceğine ve büyüme seviyesine bağlı olacağını aktaran Bessent, geçen yılki başkanlık seçimleri sonrasında tahvil faizinin 20 baz puandan fazla düştüğüne dikkati çekti.

Bessent, mortgage faizleriyle tahvil faizlerinin ilişkisine işaret ederek, konut piyasasının şu anda sıkışmış durumda olduğunu ancak gelecek birkaç hafta içinde çözüleceğini tahmin ettiğini kaydetti.

Vergi indirimlerini öngören bütçe tasarısını geçireceklerini düşündüğünü anlatan Bessent, kaydedilen ilerleme konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

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