Dünya

ABD Havacılık İdaresi, 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin uyarıları göz ardı etmekle suçlandı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Washington yakınlarında 29 Ocak 2025’te 67 kişinin öldüğü yolcu uçağı-helikopter kazasında, Federal Havacılık İdaresinin uyarıları dikkate almadığını açıkladı.

Aynur Şeyma Asan  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Ankara

Washington Post'un haberine göre, NTSB Başkanı Jennifer Homendy, kazaya ilişkin duruşmaya ara verildiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Homendy, soruşturmayı yürüten ekibin yaklaşık bir yıldır süren incelemeleri sonucu kazanın yüzde 100 önlenebilir olduğu sonucuna vardığını aktararak, FAA'yı uyarıları göz ardı etmekle suçladı.

Kazanın "sistemsel hatalardan" kaynaklandığını ifade eden Homendy, "Başka sıkıntılı noktalar var mı? Federal Havacılık İdaresinin bu noktalara dikkat etmemesinden endişeli miyim? Buna cevabım 'Evet.'" dedi.

Homendy, kazaya ilişkin görüşüne başvurulan FAA yetkililerinin, "misilleme" korkusuyla kayıt altına alınmak istemediğini belirtti.

Soruşturmada FAA'nın 4. rotayı doğrudan 33 numaralı pist yoluna yerleştirmesinin kazanın en büyük sebebi olduğunun tespit edilmesine ilişkin Homendy, "Bu helikopter rotası en başından orada olmamalıydı." diye konuştu.

NTSB'nin soruşturmasında, hava trafiği kontrolörlerinin, çarpışmaların sık sık kıl payı atlatılması nedeniyle "duyarsızlaştığı ve yoğunluktan bunaldığı" ifade edildi.

ABD ordusunu, yükseklik ölçümlerinin hatalı olabileceği konusunda pilotları uyarmada yetersiz olmakla suçlayan soruşturma ekibi, havaalanında hava sahasının son derece yoğun olduğunu belirtti.

Soruşturma ekibi, ilgili pilotların veya kontrolörlerin "vasıfsız, yetkinlikleri azalmış veya uykusuz" olduğuna dair kanıt bulunmadığını ancak FAA'nın kazanın olduğu gece kuledeki kontrolörlere vaktinde uyuşturucu ve alkol testi yapmadığını aktardı.

FAA'dan yapılan açıklamada ise NTSB'nin ortaya koyduğu bulguların takdir edildiği ve konunun dikkate alınacağı kaydedildi.

​​​​​​​- Başkent Washington'da uçak kazası

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak 2025'te Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

