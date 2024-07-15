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Dünya

ABD Gizli Servisi: Trump'a suikast girişimiyle ilgili soruşturmaya destek vereceğiz

Eski ABD Başkanı Trump'ı seçim mitingi sırasında korumakla yükümlü olan ve suikast girişiminin ardından güvenlik zafiyeti olduğu yönünde yoğun eleştiriye maruz kalan ABD Gizli Servisi, olayla ilgili bağımsız soruşturmaya destek vereceğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
ABD Gizli Servisi: Trump'a suikast girişimiyle ilgili soruşturmaya destek vereceğiz

New York

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, olayın ardından ilk kez açıklama yaptı.

ABD Gizli Servisinin eski ve mevcut liderleri korumak gibi çok büyük bir sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Cheatle, "Bu sorumluluğu çok ciddiye alıyorum ve yerine getirme konusunda kararlıyım." ifadesini kullandı.


Cheatle, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılmasını talep ettiğini anımsatarak, ABD Gizli Servisinin soruşturmaya tam destek vereceğini, ABD Kongresi ile de işbirliği yürüteceğini belirtti.

Bu hafta Milwaukee'de düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde de Donald Trump'ı korumak için ilave güvenlik önlemleri alındığını ifade eden Cheatle, güvenlik planlarıyla ilgili sorun bulunmadığını vurguladı.

ABD Gizli Servisi, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

ABD basını, bir keskin nişancının Trump'ın 150 metre uzağına nasıl konuşlanabildiğini sorgularken, ABD Gizli Servisi keskin nişancılarının neden vakitlice hareket etmediği tartışma konusu olmuştu.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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