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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Gazze'ye yapılan insani yardımların yeterli düzeyde olmadığını belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye yapılan insani yardımların “olmasını istedikleri düzeyde gerçekleşmediğini”, daha fazla insani yardım gönderilmesini istediklerini bildirdi.

Islam Doğru  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
ABD Gazze'ye yapılan insani yardımların yeterli düzeyde olmadığını belirtti

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Gazze konusundaki soruları cevapladı.

ABD’nin Gazze’ye insani yardımların ulaşması için tüm imkanlara baktığını savunan Miller, “Olmasını istediğimiz kadar değil ama Gazze’ye insani yardımların ulaştığını görüyoruz. Daha fazla insani yardımın gönderilmesini istiyoruz. Bu yüzden İsrail'le sürekli temas halindeyiz.” diye konuştu.

Miller, ABD'nin havadan yapılan yardımlarının yanı sıra deniz yolu seçeneği üzerinde de çalıştıklarını hatırlatarak, “Ancak bunların hiçbiri, yardımın çoğunluğunun Gazze'ye kara geçişlerinden gitmesi gerektiği ve şu anda gönderilenden çok daha fazlasının olması gerektiği şeklindeki temel pozisyonumuzu değiştirmiyor.” dedi.

Daha fazla insani yardımın ulaşması için güvenlik, denetleme ve dağıtım işlemlerinin geliştirilebileceğini ifade eden Miller, İsrail hükümetinin bu konuda daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

Miller, AA muhabirinin, Başkan Joe Biden’ın Refah’a yapılacak olası saldırının kırmızı çizgi olacağı uyarısına rağmen İsrail’in bu konuda aksi niyetini açıklamasına ABD’nin tepkisiyle ilgili sorusuna da şu cevabı verdi:

“Çoğu yerlerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Refah’a askeri bir saldırı yapılmadan önce İsrail hükümetinin güvenilir ve uygulanabilir insani yardım planına sahip olduklarını görmek istediğimizi açık bir beklenti olarak dile getirdik ve bugün itibarıyla henüz böyle bir plan görmedik.”

İsrail ordusunun gözaltına aldıkları sağlık çalışanı Filistinlilere işkence yaptığı yönündeki sorulara da Miller, “Haberleri gördüm, bunu İsraillilere sorduk mu bilmiyorum ancak bu tip konuları takip ettiğimiz için daha fazla bilgi almak ve gözaltıların uluslararası hukuka göre olması gerektiği baskısı için sormalıyız.” şeklinde konuştu.

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