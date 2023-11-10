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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD: Gazze'nin kuzeyinden kaçmak isteyen siviller için iki insani koridor oluşturulacak

ABD, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sivillerin "kaçması" için iki "insani koridor" oluşturulacağını duyurdu.

Mücahit Oktay  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
ABD: Gazze'nin kuzeyinden kaçmak isteyen siviller için iki insani koridor oluşturulacak

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, "İnsanların Gazze'nin kuzey kesimindeki çatışma bölgelerinden kaçmasına olanak tanıyan iki insani koridor oluşturulacak. Son birkaç gündür her gün 4-5 saat açık olan bu türden ilk koridor, şimdiden binlerce insanın daha güvenli alanlara ulaşmasını sağladı." dedi.

Sözcü Yardımcısı Patel, Gazze sahili boyunca açılacak ikinci rotanın, binlerce kişinin daha "güneydeki daha güvenli alanlara" ulaşmasını sağlayacağını savundu.

"Filistinli sivillerin Gazze'den zorla tehcir edilmesini desteklemediklerini" hatırlatan Patel, "Gazze'yi evi olarak gören Filistinli sivillerin, bu çatışma sırasında herhangi bir nedenle ayrılmayı başarmışlarsa geri dönme olanağına sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Patel, ABD'nin, çatışmadan sonra Gazze'nin "yeniden işgal edilmemesi" ve bölgeyi "abluka altına alma veya kuşatma" girişiminde bulunulmaması gerektiği yönündeki tutumlarını yineledi.

Ukrayna'daki can kayıplarıyla Gazze'dekileri karşılaştırmayı "uygunsuz" buldu

"Rusya'yla savaşta hayatını kaybeden Ukraynalıların sayısı kadar Gazzeli sivili öldüren İsrail'e ABD'nin neden yardım ettiği" sorulan Patel, "koşulların aynı olmadığını" söyledi.

Patel, "Bu koşullar tamamen farklıdır. Açıkçası böyle bir karşılaştırma yapmak inanılmaz derecede uygunsuz." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 36'sı Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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