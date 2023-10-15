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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD: "(Gazze'de) Çatışma nedeniyle evlerinden ayrılan kişilerin evlerine dönme hakkı var"

ABD Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de yerinden edilen kişilerle ilgili, "Çatışma nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin evlerine dönme hakkı var." açıklaması yaptı.

Şerife Çetin  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
ABD: "(Gazze'de) Çatışma nedeniyle evlerinden ayrılan kişilerin evlerine dönme hakkı var"

New York

Sullivan, ABD'nin CBS News kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'de bulunan ABD'lilerin güvenli şekilde bölgeden çıkışının temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Gazze halkının güvenli bölgelere geçişi ve temel ihtiyaçlarının sağlanmasının da öncelikli konular arasında yer aldığını aktaran Sullivan, "Gazze halkının bir çoğunun Hamas'la ilgisi yok." diye konuştu.

Jack Sullivan, çatışma yoğunlaşırken ve olası kara operasyonu hız kazanırken Gazze halkının gıda, su, ilaç ve barınak ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ifade etti.

Yerinden edilen Filistinlilerin geri evlerine dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya ise Sullivan, ABD'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirterek "Çatışma nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin evlerine dönme hakkı var." dedi.

İran'ın çatışmaya dahil olma riski var

ABD'nin Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisi göndermesine ilişkin ise Sullivan, "Çatışmanın yayılma ihtimali ve tabii İran'ın dahil olma riski var." değerlendirmesini yaptı.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu nedenle "hızlı ve kararlı" davrandığını belirterek, uçak gemilerinin "güçlü ve caydırıcı" mesaj verdiğini dile getirdi.

İran'ın doğrudan çatışmaya dahil olma riskine karşı hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Sullivan, "Hiçbir aktör durumu suistimal etmemeli." uyarısını yaptı.

Sullivan, İran'la özel görüşme kanallarının bulunduğunu kaydederek bu kanallardan gerekli mesajları aktardıklarını belirtti.

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