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Dünya

ABD donanma gemisi "USS Gravely", güney sınırı güvenliğini artırmak için görevlendirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırındaki güvenliği artırma çabaları kapsamında ABD donanmasına ait "USS Gravely" gemisinin, ABD Kuzey Komutanlığı sorumluluk sahasında konuşlandırılmak üzere yola koyulduğu belirtildi.

Damla Delialioğlu, Zeynep Katre Oran  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
ABD donanma gemisi "USS Gravely", güney sınırı güvenliğini artırmak için görevlendirildi

Ankara

ABD Kuzey Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "USS Gravely" gemisinin, ABD Kuzey Komutanlığı sorumluluk sahasına intikal etmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Trump'ın güney sınırındaki güvenliği artırmaya yönelik çabaları kapsamında askeri geminin bu bölgede konuşlandırıldığı belirtilen açıklamada, "USS Gravely" gemisinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamada rol oynadığı kaydedildi.

USS Gravely gemisinin, bu görevlendirme çerçevesinde Karayip Denizi ile Meksika Körfezinde devriye gezmesi öngörülüyor.

ABD Kuzey Komutanlığı sorumluluk sahası, ABD anakarası, Kanada, Meksika Körfezi ve Karayip Denizi açıkları dahil Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünü kapsıyor.

Trump'ın güney sınırı politikaları

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini belirten Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

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