Dünya

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Ayşe İrem Çakır  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

Ankara

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

