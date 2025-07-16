ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve İsrail'e çatışmalı bölgeden çekilmeleri çağrısı yaptı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, "Elbette çatışmanın, yaşanan şiddetin sona ermesi, İsrail'in ve Suriye hükümetinin de bölgeden çekilmesiyle mümkün." dedi.
Washington
Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Süveyda'da Dürzi toplumu ile başka bir grup arasında yaşanan sorunun İsrail ile Suriye arasında "bir yanlış anlamaya" sebep olduğunu savunan Bruce, "Elbette çatışmanın, yaşanan şiddetin sona ermesi, İsrail'in ve Suriye hükümetinin de bölgeden çekilmesiyle mümkün." ifadelerini kullandı.
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Bruce, ABD'nin İsrail'in de Suriye'den geri çekilmesini isteyip istemediği sorusuna karşın, detay veremeyeceğini belirterek, "Suriye hükümetini, tüm tarafların gerilimi azaltması ve ileriye dönük bir yol bulmasını sağlamak için askeri birliklerini geri çekmeye çağırıyoruz." diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yaşananların bir yanlış anlamadan kaynaklandığını belirttiğini hatırlatan Bruce, Bakan'ın sükunetin sağlanabileceği konusunda "iyimser" olduğu bilgisini aktardı.
Bruce, "Gerçek bir gerilim azaltma yolunda olduğumuzu düşünüyoruz." diyerek, Suriye'nin bir ülke kurmasına ve Orta Doğu'da "çok daha istikrarlı bir duruma kavuşmasına yardımcı olma" yolunda ilerlemeyi umduklarını belirtti.
"İsrail güçlerinin Dürzileri korumak için müdahale ettiğini anlıyoruz." sözlerine yer veren Bruce, birkaç saat içinde, iyimser yönde gerçek bir ilerleme görmeyi umduklarını söyledi.
Öte yandan Bakan Rubio, basın açıklamasının devam ettiği dakikalarda, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Suriye'deki çatışmalara dahil olan tüm taraflarla iletişim kurduk. Bu rahatsız edici ve korkunç durumu bu gece sona erdirecek belirli adımlar üzerinde anlaştık. Bu, tüm tarafların verdikleri taahhütleri yerine getirmesini gerektirecek ve biz de tam olarak bunu yapmalarını bekliyoruz."
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