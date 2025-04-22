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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünde tekrar diplomasiyi işaret etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington hükümetinin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaların sonlandırılması için çözümün "savaş değil diplomasi" olduğu görüşünü tekrar etti.

Mücahit Oktay  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünde tekrar diplomasiyi işaret etti Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin Rusya ve İran ile yapılan görüşmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların savaşarak çözülebileceğini düşünmediklerini belirten Bruce, "Açıkçası, Ukrayna ve Rusya söz konusu olduğunda buna inanmıyorlar. Bunu defalarca söylediler." dedi.

Tammy Bruce, "Başkan Trump, bunun diplomatik olarak çözülmesini istiyor." sözlerini ekledi.

Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın "askeri olarak kazanılamayacağını" belirten sözlerini hatırlatan Bruce, "bu yüzden diplomasinin işe yaramasını istiyorlar" ifadesine yer verdi.

Sözcü Bruce ayrıca Rubio'nun, yarın Londra'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik görüşmelerin yapılacağı zirveye "yoğun programından dolayı" katılamayacağını aktardı.

Bruce, Londra’daki zirveye ABD’yi temsilen Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un katılacağı bilgisini paylaştı.

ABD-İran üçüncü tur görüşmeleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD ile İran arasında, Tahran'ın nükleer programı hakkında yapılacak üçüncü tur görüşmeleriyle ilgili soruya yanıt vermekten kaçındı.

Bruce, "Bundan sonra ne olabileceği konusunda yorum yapmayacağım. Bu noktada size bildireceğim yeni bir şey yok." sözlerini kaydetti.

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da Umman aracılığıyla yapılan görüşmelerin ikinci turu 19 Nisan'da sona ermişti.

İran resmi haber ajansı IRNA, heyetlerin bir hafta sonra yeniden bir araya geleceğini bildirmişti.

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