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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya uzun menzilli seyir füzesi satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 104 milyon dolarlık uzun menzilli seyir füzeleri ve bununla ilgili ekipman satışına onay verdi.

Dildar Baykan Atalay  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya uzun menzilli seyir füzesi satışını onayladı

Ankara

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Japonya'ya 104 milyar dolar değerinde 50 "JASSM-ER" uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile paketin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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