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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, 214 milyon dolarlık dış yardımı içeren 139 hibeyi iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Marco Rubio'nun yönetimi altındaki 214 milyon dolarlık dış yardımları kapsayan 139 hibeyi iptal ettiğini duyurdu.

Islam Doğru  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, 214 milyon dolarlık dış yardımı içeren 139 hibeyi iptal etti

New York

Bakanlık Sözcüsü Tammy Bruce günlük basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanlığının, yurt dışındaki yardım ve projeleri kapsayan 214 milyon dolarlık 139 hibeyi daha iptal ettiğini belirten Bruce, "Amerikan vergi mükellefleri yanlış yönlendirilmiş programları finanse etmemeli. Önceki yönetimin bıraktığı karmaşayı temizliyoruz." dedi.

Bruce, iptal edilen hibelere örnek olarak da Lübnan'da göçmen ev işçileri öncülüğündeki hareketi inşa etmek gibi programlara işaret etti.

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Diğer yandan ABD'nin dış yardımlara bakışının değiştiğini ancak taahhüdünün değişmediğini savunan Bruce, "Ayrıca dış yardım, müzakerelerde bir havuç veya sopa değildir. Gerekiyorsa, gereklidir, gerekmiyorsa, değildir, biz onu bu şekilde kullanmayız." diye konuştu.

"Tek hedef, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması"

Orta Doğu'daki durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bruce, İsrail ve Gazze Şeridi hakkında "ateşkes üzerine durmaksızın çabalara devam ettiklerini" savundu.

Bruce, İran konusunun da hala masada olduğunu söyledi.

Bölgede ateşkesi ve insanların hayatlarını iyileştirmeyi düşündüklerini kaydeden Bruce, "Burada tek bir hedef olduğunu söyleyebilirim, o da İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve kesinlikle zenginleştirme programının olmaması." ifadelerini kullandı.

Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Büyükelçisi atadığı Mike Huckabee'den bahsederek, "Bu yüzden gelecek hakkında çok heyecanlıyız. Ateşkes sağlamak ve sahadaki gidişatı değiştirmek için sürekli çalışıyoruz." diye konuştu.

Eski Arkansas Valisi Huckabee'nin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilmiş Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşim yerlerine destek verdiği biliniyor.

Huckabee, daha önce işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmenin İsrail'in hakkı olduğunu dile getirmiş, Gazze'de iki devletli çözüm çabalarını kesin bir dille reddetmişti.

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