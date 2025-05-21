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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya Kongre oturumunda Gazze tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisinde katıldığı bütçe oturumunda, ABD'nin Gazze politikası ve İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

Hakan Çopur  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya Kongre oturumunda Gazze tepkisi

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde katıldığı 2026 bütçe oturumunda, ABD'nin Gazze politikası nedeniyle protestolara maruz kaldı.

Oturum devam ederken, salonda bulunan ve adının Sumer Mubarak olduğu belirtilen Amerikalı Filistinli gösterici, "Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısıyla Rubio'yu protesto etti.

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Mubarak, seçim sürecinde İsrail lobisinden bağış aldığını öne sürdüğü Rubio'ya "katil" diye seslendi.

Mubarak, ABD'nin İsrail'e yönelik silah yardımını sonlandırması çağrısında bulundu.

Güvenlik görevlileri tarafından hemen salondan çıkarılan Mubarak, salonun dışında kelepçelenerek gözaltına alındı.

Rubio'nun katıldığı oturum devam ederken, salonun içinde ve dışında gerçekleşen diğer Gazze protestoları da ekranlara yansıdı.

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