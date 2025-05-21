ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya Kongre oturumunda Gazze tepkisi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisinde katıldığı bütçe oturumunda, ABD'nin Gazze politikası ve İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.
Washington
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde katıldığı 2026 bütçe oturumunda, ABD'nin Gazze politikası nedeniyle protestolara maruz kaldı.
Oturum devam ederken, salonda bulunan ve adının Sumer Mubarak olduğu belirtilen Amerikalı Filistinli gösterici, "Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısıyla Rubio'yu protesto etti.
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Mubarak, seçim sürecinde İsrail lobisinden bağış aldığını öne sürdüğü Rubio'ya "katil" diye seslendi.
Mubarak, ABD'nin İsrail'e yönelik silah yardımını sonlandırması çağrısında bulundu.
Güvenlik görevlileri tarafından hemen salondan çıkarılan Mubarak, salonun dışında kelepçelenerek gözaltına alındı.
Rubio'nun katıldığı oturum devam ederken, salonun içinde ve dışında gerçekleşen diğer Gazze protestoları da ekranlara yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.