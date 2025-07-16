Dolar
40.25
Euro
47.14
Altın
3,368.59
ETH/USDT
3,220.10
BTC/USDT
118,631.00
BIST 100
10,121.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye Yüzyılı Çocukları 2025 LGS Birincileri" programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Suriye'ye saldırılarından "derin endişe duyduklarını" belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Suriye’ye saldırıları konusunda "derin endişe" taşıdıklarını belirterek, çatışmaların durması çağrısında bulundu.

Mücahit Oktay  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Suriye'ye saldırılarından "derin endişe duyduklarını" belirtti

New York

Rubio, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile Dışişleri Bakanlığında Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sorulan Rubio, "Az önce ilgili taraflarla telefonda görüştüm. Bu konuda çok endişeliyiz ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bazı güncellemeler alırız." dedi.

"Çatışmaların sona ermesini istiyoruz." diyen Rubio, bu konuda gece bir ateşkes sağlandığını, ancak "yine de çok endişeli" olduklarını kaydetti.

Olay

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları bölgemizin istikrarına yönelik açık tehdittir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Şam'ın merkezine yaptığı saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Suriye'ye saldırılarından "derin endişe duyduklarını" belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Suriye'ye saldırılarından "derin endişe duyduklarını" belirtti

Rubio'ya göre Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasından hayal kırıklığı yaşıyor

ABD, İsrail’e karşı tutumu gerekçesiyle BM Özel Raportörü Albanese’yi yaptırım listesine dahil etti

ABD'de dış yardım yapan USAID'in görevleri, Dışişleri Bakanlığına devredildi

ABD'de dış yardım yapan USAID'in görevleri, Dışişleri Bakanlığına devredildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet