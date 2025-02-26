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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin "zengin Batı Avrupa'yı desteklemeye devam edemeyeceğini" belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin, "zengin" Batı Avrupa ülkelerinin savunmalarını desteklemeye devam edemeyeceğini belirterek, bu ülkeleri güvenlikleri için "gerekli yatırımı yapmadıklarından dolayı" eleştirdi.

Mücahit Oktay  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin "zengin Batı Avrupa'yı desteklemeye devam edemeyeceğini" belirtti Fotoğraf: Nathan Posner/AA

New York

Rubio, Fox News'e verdiği demeçte, NATO üyesi bazı Avrupa ülkelerinin, "zengin oldukları halde", ulusal güvenlikleri için gerekli savunma yatırımlarını yapmaktan kaçındıklarına dikkat çekti.

"Bunlar zengin ülkeler, özellikle Batı Avrupa'da, bol miktarda paraları var. Bunu ulusal güvenliklerine yatırmaları gerekirken yapmıyorlar." ifadelerine yer veren Rubio, bazı NATO müttefiklerinin savunmaya GSYİH'lerinden sadece yüzde 1 ila 1,5 bütçe ayırdığını vurguladı.

Marco Rubio, ABD'nin bu yükü taşımasının "adil olmadığını" ve "sürdürülemez" olduğunu belirtti.

"NATO tehlikede değil. NATO'yu tehlikeye atan tek şey, askeriyesi olmayan veya askeriyesi çok yetenekli olmayan NATO müttefiklerimizin olmasıdır. Çünkü 40 yıldır para harcamamışlardır." diyen Dışişleri Bakanı, ABD'nin müttefiklerinden bağımsız hareket etmelerini değil, daha fazla katkıda bulunmalarını istediklerini dile getirdi.

Rubio, ABD'nin bu isteğinin "doğal" karşılanması gerektiğini belirterek, söz konusu devletlerle ilgili, "Bu onların kıtası, öyle değil mi? Neden istemeyelim?" dedi.

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