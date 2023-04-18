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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan'da ABD diplomatik konvoyuna ateş açıldığını bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) adlı paramiliter güç arasındaki çatışmaların sürdüğü Sudan'da dün Amerikan diplomatik konvoyuna ateş açıldığını bildirdi.

Mehmet Alaca  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sudan'da ABD diplomatik konvoyuna ateş açıldığını bildirdi

Ankara

BBC'de yer alan habere göre, G7 Dışişleri Bakanları toplantısı için Japonya'da bulunan Blinken, Sudan'ın başkenti Hartum'da yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ancak saldırının kabul edilemeyeceğinin taraflara bildirildiğini ifade etti.

"Bu eylem pervasızcaydı, sorumsuzcaydı" diyen Blinken, saldırıda konvoydakilerin güvenliklerinin tehlikeye atıldığını söyledi.

Olaya dair soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Blinken, ilk bulguların HDK birliklerinin olaya karıştığını gösterdiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de devam eden güvenlik endişelerine ve Hartum havaalanının kapatılmasına rağmen, şu aşamada Sudan'daki ABD personelini tahliye etme planlarının olmadığını belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Hartum'daki İrlandalı Büyükelçisi Aidan O'Hara konutunda saldırıya uğramış ancak ciddi yara almadan kurtulmuştu.

Sudan'da orduyla HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağın ı bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes de Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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