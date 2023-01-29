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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Stratejik ortaklığımızı geliştirecek olanlar Mısır gençleridir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük Orta Doğu ziyareti kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi.

Ferdi Bayat   | 29.01.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Stratejik ortaklığımızı geliştirecek olanlar Mısır gençleridir

Kahire

Mısır yerel medyasında yer alan habere göre Blinken, Kahire’deki Amerikan Üniversitesinde Mısırlı gençlerle buluştu.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blinken, Mısır nüfusunun yüzde 60’ını gençlerin oluşturduğunu ifade ederek, "Stratejik ortaklığımızı geliştirecek olanlar Mısır gençleridir." ifadelerini kullandı.

Blinken, Mısır ile ABD arasında özel stratejik ortaklık ve ikili ilişkiler olduğu için Filistin ve İsrail’i de kapsayan Orta Doğu ziyaretine Mısır’dan başlamayı tercih ettiğini, söz konusu ilişkileri ileriye taşıyacak kişilerin genç nesil olduğunu söyledi.

Bakan Blinken’ın yarın Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelerek Filistin ve Libya’daki son gelişmeleri ele alması bekleniyor.

ABD Dışişleri Antony Blinken'ın Orta Doğu ziyareti, Filistin ve İsrail’i de kapsıyor.

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