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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'le çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" belirtti

Sümeyye Dilara Dinçer   | 11.02.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'le çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" belirtti

Ankara

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin ile çatışmanın "kaçınılmaz olmadığını" ancak ABD'nin Çin saldırganlığının tehdidi altında olan kurallara dayalı bir sistem için müttefikleriyle birlikte birbirini desteklemesi gerektiğini söyledi.

Blinken Avusturalya, Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan Quad (dörtlü) ittifakının dışişleri bakanlarıyla yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Hint-Pasifik'te Çin ile bir çatışmanın kaçınılmaz olup olmadığı sorusunu “Hiçbir şey kaçınılmaz değildir.” şeklinde yanıtlayan Blinken ancak ABD'nin Çin saldırganlığının tehdidi altında olan kurallara dayalı bir sistem için müttefikleriyle birlikte birbirini desteklemesi gerektiğini aktardı.

Blinken, “Çin’in son yıllarda kendi içinde ve bölgede daha da agresif davrandığına dair endişeleri paylaştığımızı düşünüyorum.” diye konuştu ve Quad ittifakının “geleceğin neler getirebileceğine dair olumlu bir vizyon” ve “inşa etmek için muazzam zaman ve çaba harcadıkları kurallara dayalı sistemi savunma sözü” ile birleştiğini kaydetti.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi diğer ülkeleri Amerikan demokrasisinin standartlarını kabul etmeye zorlamak için Quad'ı kullanmakla suçladı.

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