ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölgedeki temaslarının ardından İsrail'e geri döndü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçen hafta perşembe günü İsrail'den ayrılarak, çıktığı bölge turunun ardından yeniden bu ülkeye döndü.
Kudüs
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile buluştuğu bir fotoğrafı paylaştı.
I returned to Israel to meet with @IsraeliPM Netanyahu. We discussed U.S. support for Israel’s right to defend itself and its citizens from Hamas’ terrorism. pic.twitter.com/qoX5074VAM— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 16, 2023
ABD Dışişleri Bakanı, "Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e geri geldim. İsrail'in kendini savunması ve vatandaşlarını Hamas teröründen korumasına ABD'nin desteğini tartıştık." ifadesini kullandı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail'in 7 Ekim'de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim'de İsrail'e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.