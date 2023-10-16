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Çocuk ve bebekler İsrail'in Gazze saldırılarında hedef oldu.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölgedeki temaslarının ardından İsrail'e geri döndü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçen hafta perşembe günü İsrail'den ayrılarak, çıktığı bölge turunun ardından yeniden bu ülkeye döndü.

Enes Canlı  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölgedeki temaslarının ardından İsrail'e geri döndü

Kudüs

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile buluştuğu bir fotoğrafı paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı, "Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e geri geldim. İsrail'in kendini savunması ve vatandaşlarını Hamas teröründen korumasına ABD'nin desteğini tartıştık." ifadesini kullandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail'in 7 Ekim'de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim'de İsrail'e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

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