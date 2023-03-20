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Dünya

ABD bombardıman uçaklarının sınır ihlalini önlemek üzere Rus savaş uçağı havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının, Baltık Denizi'nde ABD'ye ait 2 bombardıman uçağının sınır ihlalini önlemek için havalandığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
ABD bombardıman uçaklarının sınır ihlalini önlemek üzere Rus savaş uçağı havalandı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 "В-52Н" bombardıman uçağının Rus hava savunma sistemlerince tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi'nin hava savunma birliklerine bağlı Su-35 uçağı, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırının ihlalini engellemek için havalandı. Bu uçak, havada belirlenen bölgeye konuşlandı. Rus uçağı, yabancı savaş uçaklarının devlet sınırından uzaklaşmasının ardından hava üssüne döndü." ifadelerine yer verildi.

Rus savaş uçağının, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, sınır ihlaline izin verilmediği vurgulandı.

Karadeniz'de geçen hafta ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın Rus savaş uçağı tarafından taciz edilmesi sonucu uluslararası sulara düştüğü bildirilmişti.

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