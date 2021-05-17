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Dünya, Filistin Saldırı Altında

ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.

Betül Yürük   | 17.05.2021
ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) mayıs dönem başkanı Çin ve geçici üyelerden Norveç ile Tunus, konseyin dünkü 3. toplantısının ardından ortak adım atılması yönünde yeni bir girişimde bulundu.

Konsey, İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyon, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları, sivil kayıplar ile Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmelerinden endişe duyulduğunu belirterek, gerginliğin azaltılması yönünde çağrı yapan ortak bir açıklama yapmak istedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD konseyin bu yönde bir adım atmasına tekrar engel oldu.

ABD'li yetkiler ise BMGK'nin yapacağı ortak açıklamanın mevcut krizi çözmeye yardımcı olmayacağını savunuyor ve krizin çözümü için "yoğun diplomatik çabaları" sürdürdüklerini belirtiyor.

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