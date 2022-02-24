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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kiev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kiev
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Dünya

ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne Rusya aleyhine taslak sunacak

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne taslak sunacaklarını belirtti.

Islam Doğru   | 24.02.2022
ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne Rusya aleyhine taslak sunacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna'nın çağrısı üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın operasyon başlatmasının ciddi acil bir durum olduğunu söyledi.

Güvenlik Konseyi toplantısı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyon kararı aldığına dikkati çeken Thomas Greenfield, "Putin, bu konseyin sorumluluğunu tamamen küçümseyen bir savaş mesajı verdi. Bu ciddi acil bir durum. Konseyin harekete geçmesi gerekecek ve yarın masaya bir taslak koyacağız." dedi.

Aynı şekilde Güvenlik Konseyi'nde söz alan İngiltere ve Fransa daimi temsilcileri de Putin'in Ukrayna'ya yönelik aldığı operasyon kararını kınadıklarını belirterek, ABD'nin konseye sunacağı taslağa destek vereceklerini açıkladı.

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