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Dünya

ABD Başkanının oğlu Donald Trump Jr, İtalya'da yasa dışı ava katılmakla suçlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Veneto Bölgesi'nde, Aralık 2024'te yasadışı bir av organizasyonuna katılmak ve nadir bulunan bir ördek türünü vurmakla suçlandı.

Barış Seçkin  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
ABD Başkanının oğlu Donald Trump Jr, İtalya'da yasa dışı ava katılmakla suçlanıyor Fotoğraf: Sergio Flores/AA

Roma

Donald Trump Jr'ın kurucusu olduğu "Field Ethos" platformunun, geçen aralık ayında Veneto Bölgesi'nde kendisinin de katıldığı bir av organizasyonuna ait görüntüleri yayımlaması İtalya'da tepkilere yol açtı.

Yeşil Avrupa Partisi Veneto Bölge Meclisi Üyesi Andrea Zanoni, Trump Jr'ın buradaki Venedik Lagünü'nde avlanma görüntüleri nedeniyle ANSA ajansına yaptığı açıklamada, koruma altındaki bir ördek türünü vurduğu gerekçesiyle ABD Başkanının oğlu hakkında İtalyan Jandarmasına (Carabinieri) suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Trump Jr'ın İtalya'da avcılık ruhsatı alabilmesi için burada ikamet etmesi gerektiğini ve Veneto Bölgesi'nde her kuş türü için farklı bir av takvimi olduğunu belirten Zanoni, "Bu kurallara uyulmuş mu? Görüntülere bakılırsa hayır." dedi.

Zanoni, vurulan ördek türleri arasında Avrupa Birliği (AB) Kuş Direktifi ve İtalya Yaban Hayatı Koruma Mevzuatına göre koruma kapsamında bulunan angut kuşunun da bulunduğunu kaydetti.

Trump Jr'ın görüntüleri sonrası muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifakı (AVS), korunan kuş türlerinin vurulmasının suç olduğuna dikkati çekerek, İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin'den, konuya parlamentoda açıklık getirmesini istedi.

Söz konusu görüntülerin ülkede haber olmasının ardından sosyal medya platformundaki pek çok kullanıcının, Trump Jr'ın, bu av organizasyonu için izin alıp almadığını sorgulayan yorumlar yaptığı görüldü.

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