Dolar
40.62
Euro
47.38
Altın
3,385.99
ETH/USDT
3,825.50
BTC/USDT
116,504.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Intel CEO'suna istifa çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletken üreticisi Intel'in üst yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan'ın "büyük bir çelişki içinde" olduğunu belirterek istifaya çağırdı.

Dilara Zengin Okay  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
ABD Başkanı Trump'tan Intel CEO'suna istifa çağrısı

Washington

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Intel'in CEO'su büyük bir çelişki içinde ve derhal istifa etmeli. Bu soruna başka bir çözüm yok." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın Intel CEO'suna yönelik istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cotton, 6 Ağustos tarihli mektubunda, Intel CEO'su Tan'ın yatırımları ve Çin Komünist Partisi ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edilen yarı iletken firmalarıyla olan ilişkileri konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Söz konusu mektupta Cotton, mart ayında Intel'in CEO'su olarak atanan Tan'ın düzinelerce Çinli şirketi kontrol ettiğini ve yüzlerce Çinli ileri üretim ve çip şirketinde hissesinin olduğunun bildirildiğini aktarmıştı.

Ayrıca Cotton, bu şirketlerden en az sekizinin ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantıları olduğunu öne sürmüştü.

Tan'ın son olarak gelişmiş çip tasarımının temel unsurlarından biri olan elektronik tasarım otomasyonu teknolojisi üreten Cadence Design Systems şirketinin CEO'su olarak görev yaptığını anımsatan Cotton, söz konusu şirketin geçen hafta ürünlerini Çin askeri üniversitesine yasa dışı olarak sattığı ve lisans almadan teknolojisini Çinli bir yarı iletken şirketine aktardığı suçlamalarını kabul ettiğini ve bu yasa dışı faaliyetlerin Tan'ın görev süresi içinde gerçekleştiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump'ın, Intel CEO'su Lip-Bu Tan'a istifa çağrısında bulunmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu
Yeşilay "Bağımlılık Ekonomisi" konulu araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2025'te 4 yangın çıktı
Yurt genelinde sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump'tan Intel CEO'suna istifa çağrısı

ABD Başkanı Trump'tan Intel CEO'suna istifa çağrısı

Apple'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım

Trump'ın, Netanyahu'nun "Gazze'yi tamamen işgal etme" planına karşı olmadığı iddia edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın
Trump, Rus petrolü aldığı için Hindistan'a yüzde 25'lik ek tarife uygulayacak

Trump, Rus petrolü aldığı için Hindistan'a yüzde 25'lik ek tarife uygulayacak
Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı konuk edecek

Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet