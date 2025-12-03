Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, Somali uyruklu göçmenleri "ülkede istemediğini" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, "zar zor bir ülke" olarak nitelendirdiği Somali'den göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirtti.

Damla Delialioğlu  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
ABD Başkanı Trump, Somali uyruklu göçmenleri "ülkede istemediğini" söyledi

Ankara

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Somali'nin "zar zor bir ülke olduğunu" savunan Trump, "Onların hiçbir şeyi yok. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar. Hiçbir yapı yok." ifadesini kullandı.

Somali uyruklu göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirten Trump, "Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkelerinin iyi olmamasının bir sebebi var. Ülkeleri kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz." dedi.

Trump, Temsilciler Meclisinin Somali asıllı Demokrat Üyesi Ilhan Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

Geçici koruma statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmesine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

