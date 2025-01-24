ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iletişime geçeceğini bildirdi.
Washington
Fox News'e verdiği mülakatta, Kuzey Kore lideri Kim ile temasa geçip geçmeyeceğine dair soruya Trump, "Onunla tekrar iletişime geçeceğim." yanıtını verdi.
Trump, "(Kim) O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum." diye konuştu.
Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelip tokalaşmış ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.