Dolar
35.70
Euro
37.33
Altın
2,776.57
ETH/USDT
3,391.90
BTC/USDT
104,966.00
BIST 100
10,112.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlandı.
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iletişime geçeceğini bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi

Washington

Fox News'e verdiği mülakatta, Kuzey Kore lideri Kim ile temasa geçip geçmeyeceğine dair soruya Trump, "Onunla tekrar iletişime geçeceğim." yanıtını verdi.

Trump, "(Kim) O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum." diye konuştu.

Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelip tokalaşmış ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-36" operasyonlarında 71 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol atandı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi

Trump yönetimi federal ajanslara göçmenlerin sınır dışı edilmesi için geniş yetkiler veriyor

ABD Başkanı Trump: Biden, Rusya-Ukrayna savaşına izin vererek korkunç bir iş yaptı

Trump, Zelenskiy'nin savaşı sonlandıracak bir anlaşmayı müzakereye hazır olduğunu söyledi

Trump, Zelenskiy'nin savaşı sonlandıracak bir anlaşmayı müzakereye hazır olduğunu söyledi
Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanmasını öngören kararnameyi imzaladı

Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanmasını öngören kararnameyi imzaladı
Trump, eski Dışişleri Bakanı Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırıyor

Trump, eski Dışişleri Bakanı Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet