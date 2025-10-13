ABD Başkanı Trump, İsrail'de
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.
Ankara
Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.
- Mısır'da Gazze'deki savaşı sonlandırmak için Trump'ın katılımıyla uluslararası zirve düzenlenecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Gazze konulu zirve Mısır'da yapılacak
- Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bölgeyi yoğun bir gündem bekliyor
- Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes için İsrail ve Mısır'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı
Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.
Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.
Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.
Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.