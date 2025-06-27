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Dünya

ABD Başkanı Trump, İran'a yaptırımların hafifletilmesine yönelik tüm çalışmaları durdurduğunu söyledi

Mücahit Oktay  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
ABD Başkanı Trump, İran'a yaptırımların hafifletilmesine yönelik tüm çalışmaları durdurduğunu söyledi

New York

ABD Başkanı Trump, İran lideri Ayetullah Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların hafifletilmesine yönelik tüm çalışmaları "derhal durdurduğunu" söyledi.

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