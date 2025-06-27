ABD Başkanı Trump, İran'a yaptırımların hafifletilmesine yönelik tüm çalışmaları durdurduğunu söyledi
New York
ABD Başkanı Trump, İran lideri Ayetullah Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların hafifletilmesine yönelik tüm çalışmaları "derhal durdurduğunu" söyledi.
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