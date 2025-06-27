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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Trump: Gazze'de önümüzdeki hafta içinde bir ateşkes sağlanacağını düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde "önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanabileceğini" söyledi.

Can Hasasu  | 27.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
ABD Başkanı Trump: Gazze'de önümüzdeki hafta içinde bir ateşkes sağlanacağını düşünüyorum Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Trump, Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, Trump, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Trump, Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm." ifadesini kullandı.

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⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

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