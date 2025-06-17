Dolar
39.39
Euro
45.62
Altın
3,397.14
ETH/USDT
2,574.40
BTC/USDT
107,560.00
BIST 100
9,350.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmalarının uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin detayları içeren kararnameye imza attı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
ABD Başkanı Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmalarının uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı

New York

Trump, G7 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Kanada'nın Alberta bölgesinde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasına dair belgeyi imzaladıklarını söyleyen Trump, "Bu her iki taraf için de adil bir anlaşma. Çok fazla istihdam ve gelir yaratacak ve daha pek çok başka anlaşmamız da olacak." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Starmer da "Bu, otomobil tarifeleri ve havacılık alanında gerçekten önemli olan anlaşmamızı uygulamaya koyuyor. Dolayısıyla bugün her iki ülke için de çok güzel bir gün, gerçek bir güç göstergesi." şeklinde konuştu.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmanın uygulamasına ilişkin detayları içeren kararnameyi paylaştı.

Kararnamede, anlaşma kapsamında İngiltere'nin "ABD'nin üretim altyapısına zarar veren ve ulusal güvenliğini tehdit eden" birçok tarife dışı engeli azaltmayı ya da kaldırmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

ABD'nin İngiltere menşeli otomobillere yıllık 100 bin araçlık bir kota tanıyacağı ve bu kotaya kadar yüzde 10'luk tarife uygulanacağı belirtilen kararnamede, İngiltere'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatı için de gerekli şartların karşılanması durumunda kota oluşturulacağı bildirildi.

Kararnamede, İngiltere menşeli ilaçlar ve ilaç ham maddelerine dair, yapılacak soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak tercihli muamele konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

İki ülkenin havacılık ve uçak üretimi tedarik zincirlerini güçlendirme konusunda da anlaştığına işaret edilen kararnamede, bu kapsamda belirli havacılık ürünlerinde tarifesiz ticaret gerçekleştirileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'in, İran Devlet Televizyonuna saldırısına tepki
Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü
TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül'de düzenlenecek
THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları 30 Haziran'a kadar uzattı
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmalarının uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmalarının uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: (İsrail-İran gerilimi) Bu, bölge için ciddi tehlike anı

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda artan elektronik harp konusunda uyarı yapıldı

Mandela'nın partisinden seçilen Yahudi Milletvekili'ne göre Orta Doğu'nun bugününden İngiltere sorumlu

Mandela'nın partisinden seçilen Yahudi Milletvekili'ne göre Orta Doğu'nun bugününden İngiltere sorumlu
ABD Başkanı Trump: (İran-İsrail çatışması) Bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor

ABD Başkanı Trump: (İran-İsrail çatışması) Bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı ile telefonda İran-İsrail arasındaki çatışmayı görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı ile telefonda İran-İsrail arasındaki çatışmayı görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet