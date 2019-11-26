Euro
6.36
Dolar
5.76
BIST 100
105,983.10
Altın
1,459.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump: Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz

ABD Başkanı Trump, "Çin ile ticaret anlaşmaları çok iyi gidiyor ancak Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz. İyi gideceğini de düşünüyorum." dedi.

Dildar Baykan   | 26.11.2019
ABD Başkanı Trump: Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, kaybolan ya da öldürülen Amerikan ve Alaska yerlilerine yönelik bir görev gücü kurulmasını öngören başkanlık kararnamesini Oval Ofiste imzaladı. 

Amerikan ve Alaska yerlilerine yönelik şiddet olaylarının uzun yıllardır süregelen bir sorun olduğunu vurgulayan Trump, imzalanan kararname ile bu sorunu çözmeyi umduklarını kaydetti.

Trump, bir gazetecinin Çin ile ticaret anlaşması görüşmeleri ve Hong Kong'daki seçimlere ilişkin sorusuna, "Çin ile ticaret anlaşmaları çok iyi gidiyor ancak Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz. İyi gideceğini de düşünüyorum." diye yanıt verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de iyi ilişkileri olduğunu kaydeden Trump, Şi'nin Hong Kong'daki olayların çözülmesi için elinden geleni yapacağını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump: Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz

ABD Başkanı Trump: Hong Kong'da da işlerin iyi gittiğini görmek istiyoruz

Çin medyasından Hong Kong'daki seçim sonuçlarına eleştiri

Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek

Japonya Başbakanı Abe'den Çin'e 'özgür ve açık Hong Kong' çağrısı

Japonya Başbakanı Abe'den Çin'e 'özgür ve açık Hong Kong' çağrısı
Protestoların devam ettiği Hong Kong'daki yerel seçimde oy sayım işlemi başladı

Protestoların devam ettiği Hong Kong'daki yerel seçimde oy sayım işlemi başladı
Hong Kong protestoların gölgesinde yerel seçim için sandık başına gidiyor

Hong Kong protestoların gölgesinde yerel seçim için sandık başına gidiyor