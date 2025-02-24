ABD Başkanı Trump, FBI'ın direktör yardımcılığına Dan Bongino'yu atadı
ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) direktör yardımcılığına eski Gizli Servis personeli Dan Bongino'nun atandığını duyurdu.
Ankara
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
FBI Direktörü Kash Patel'in, Bongino'yu yardımcısı olarak belirlediğini kaydeden Trump, "ülkesi için tutkuyla hareket ettiğini" belirtti.
Öte yandan, ABC News'ün ABD Adalet Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen kaynağa dayandırdığı habere göre, FBI Direktörü Patel'in Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosunun (ATF) yöneticiliğini yapması bekleniyor.
Daha önce Gizli Servis ve New York Polis Teşkilatında (NYPD) görev yapan Bongino, podcast sunuculuğuyla da tanınıyor.
Trump'ın aday gösterdiği Kash Patel, Senatoda 20 Şubat'ta yapılan oylamada Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yeni direktörü olmuştu.
Böylelikle, FBI'ın başına ilk kez Hint kökenli Amerikalı atanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.