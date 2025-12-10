Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, Biden'ın Fed atamalarında "otomatik imza" kullanılmış olabileceğini öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nda bazı üyelerin atamalarını imzalamak için "otomatik imza" (autopen) kullanıp kullanmadığını inceleyeceklerini ifade etti.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Washington

Trump, Pennsylvania'da düzenlenen mitingde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden görevde olduğu 10 ayda sadece ABD değil dünya tarihindeki en büyük yatırımı çektiklerini öne süren Trump, tarifeler sayesinde ülkeye trilyonlarca dolar geldiğini söyledi.

Trump, Amerika'yı "daha uygun fiyatlı" hale getirmekten daha büyük bir önceliği olmadığını vurgulayarak, Biden yönetiminde fiyatların yükseldiğini ve ülke tarihinin en yüksek enflasyonunun yaşandığını anlattı.

Kendilerinin ise fiyatları hızla düşürdüğünü ve daha yüksek maaşların ödenmesini sağladığını kaydeden Trump, enflasyonun kontrol altına alındığını ve gerçekten yükselen şeyin "borsa" olduğunu dile getirdi.

Trump, ülkede enerji fiyatlarının da düştüğünü belirterek, ABD'de şu anda her zamankinden çok daha fazla petrol üretildiğini ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız." dedi.

Trump, Fed Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından imzalanan dört üyenin atamasının "otomatik imza" ile imzalanmış olabileceğini duyduğunu belirterek, bunu inceleyeceklerini söyledi.

"Otomatik imza makinesinin belki dördünü belki de birkaçını imzalamış olabileceğini duyuyorum." diye konuşan Trump, mitingde bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten bunu kontrol etmesini istedi.

"Fed başkanlığı için kimi istediğime dair oldukça iyi bir fikrim var"

Öte yandan, Pennsylvania'ya geçerken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Fed'in başına geçecek yeni isim için yapılan görüşmelere dair soruyu yanıtladı.

Trump, başkanlık için ismi geçen, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bu hafta görüşme yapacağına dair haberin sorulması üzerine, "Birkaç farklı kişiyi değerlendireceğiz, ama kimi istediğime dair oldukça iyi bir fikrim var." diye konuştu.

