ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü geri almak istediklerini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz." dedi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." dedi.
İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Afganistan'la ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Trump, Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan "çok beceriksiz" bir şekilde ve birçok yeri geride bırakarak ayrıldığını savunarak, bu durumu değiştirmeye çalıştıklarını belirtti.
Bagram Hava Üssü'nün önemine dikkati çeken Trump, "Bu arada orayı geri almaya çalışıyoruz. Bu biraz son dakika haberi olabilir. Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." şeklinde konuştu.
Trump, daha önceki açıklamalarında da Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk ettiklerini ve bunun Biden yönetiminin suçu olduğunu savunmuştu.
Trump, Afganistan'da kalan ekipmanları geri almak istemişti
ABD'de Joe Biden yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve binlerce ABD ile çalışmış Afgan'ı bırakarak Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.
Tekrar göreve gelmesinden sonraki ilk kabine toplantısında konuşan Trump, "Arkamızda milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar değerinde ekipman, yepyeni kamyonlar bıraktık" ifadelerini kullanmış, ekipmanları geri almaları gerektiğini söylemişti.
Trump ayrıca Afganistan'ın ABD yapımı ekipmanları sattığını ileri sürmüştü.
ABD Başkanı Trump: O (Putin), gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusundaki tutumundan memnun olmadığını kaydederek, "Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı." dedi.
İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda değerlendirmede bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile olan ilişkisinden dolayı göreve gelmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "en kolay sona erdireceği" savaş olduğunu düşündüğünü belirten Trump, bu konuda hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Trump, "7 savaşı sona erdirdim. Putin ile olan ilişkilerimden dolayı en kolay olacağını düşündüğüm savaş buydu ama o (Putin) beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı." şeklinde konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'dan daha fazla asker kaybettiğini savunan ve Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını bir kez daha yineleyen ABD Başkanı, bu savaşın bir şekilde sona ermesi gerektiğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Trump, "Putin'i Alaska'ya davet etmekten dolayı pişman olup olmadığı" yönündeki bir soruya, "Hayır" yanıtını verdi.
Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam ettiklerini ve bundan memnun olmadığını ifade eden Trump, "Basit bir şekilde şunu söylüyorum: Petrol fiyatları düşerse, Putin'in savaşı bitirmekten başka çaresi kalmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.
İngiltere Başbakanı Starmer: Gazze'de barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı basın toplantısında, "Gazze'deki durum tolere edilemez olduğundan, barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz. Bu, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız barış planının bir parçası." ifadelerini kullandı.
Starmer ve Trump, İngiltere'nin Aylesbury kentindeki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers'ta gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Starmer, geçen yüzyılda olduğu gibi, bu yüzyılı da birlikte "şekillendirmek" için hazır olduklarını belirtti.
Bugün yaptıkları teknoloji ortaklığının ötesinde güvenlik meselesinin de ikili ilişkilerin temel taşı olmaya devam ettiğini dile getiren Starmer, ABD ile savunmada da barışta da "birleşmiş" durumda olduklarını kaydetti.
Starmer, Gazze'ye ilişkin,"Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek, yardımları ulaştırmak, rehineleri serbest bırakmak ve nihayetinde İsrail’i ve bölgeyi İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik sağlayabilecek kapsamlı bir plana geri döndürmek için birlikte çalışıyoruz." dedi.
Ukrayna'daki ölümleri de sona erdirmek için birlikte hareket ettiklerini aktaran Starmer, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, işgalin başından bu yana en büyük saldırısını gerçekleştirerek ve NATO hava sahasını ihlal ederek "gerçek yüzünü" gösterdiğini söyledi.
Starmer, "Bugün, savunmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Ukrayna’ya daha fazla nasıl destek sağlayabileceğimizi ve Putin’i kalıcı bir barış anlaşmasına ikna etmek için baskıyı kararlı biçimde nasıl artırabileceğimizi görüştük." diye konuştu.
Toplantının soru-cevap bölümünde "Filistin devletinin tanınması gerçekte neyi sağlayacak? Bu, kendi partinizdeki insanları yatıştırmak için yapılan bir jest politikası değil mi?" sorusu üzerine Starmer, Trump ile yaptıkları görüşmede bu meseleyi de ele aldıklarını aktardı.
Starmer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'deki durum tolere edilemez olduğundan, barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz. Bu, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız barış planının bir parçası. Bu sabah sadece bunu tartışmakla kalmadık, ekiplerimiz (Filistin devletinin) tanınması konusunun ele alınması gerektiği konusunda da birlikte çalışıyor. Bu, umarız bizi şu anda içinde bulunduğumuz korkunç durumdan, şu anda sahip olmadığımız güvenli ve emniyetli bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin devleti sonucuna ulaştıracak genel paketin bir parçasıdır."